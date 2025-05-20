Росреестр объявил размер штрафов за неосвоение дачных участков

Росреестр подготовил проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в которых уточнил размер штрафов за неосвоение и нецелевое использование земельных участков. Документ опубликовали на официальном портале нормативных правовых актов.

Поправки разработали для гармонизации с внесенными ранее поправками в Земельный кодекс, а также в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Документ сейчас находится на стадии общественных слушаний.

В пояснительной записке к нему говорится, что при нецелевом использовании участка нарушителя оштрафуют на сумму в размере 0,5–1% от кадастровой стоимости земли, или до 20 тысяч рублей, если стоимость не определили. Для должностных и юридических лиц штрафы будут выше — до 2%, и 200 тысяч рублей соответственно.

Нарушением станет, например, если в капитальных строениях на землях для индивидуального жилищного строительства сделали не жилье, а магазин, кафе или другой коммерческий объект.

Также санкции предусмотрели за неосвоение участка. Согласно закону, земли населенных пунктов, садовые и огородные участки нужно начать осваивать в течение трех лет. Если этого не произошло, физлицо оштрафуют на сумму от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости, или на 50 тысяч рублей. Взыскания для должностных лиц составят 1,5–2%, для юридических — 3–5%, или до 700 тысяч рублей.