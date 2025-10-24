Россиянам назвали преимущества и недостатки ипотеки в микрофинансовых организациях

Региональные микрокредитные компании получили возможность выдавать ипотечные кредиты. Ипотека, полученная в таких организациях, может быть погашена за счет выплаты в 450 тысяч рублей, предназначенной для многодетных семей. Эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава рассказал Общественной Службе Новостей о преимуществах и недостатках ипотеки в микрофинансовых организациях.

По его словам, речь идет об ипотечных микрокредитных компаниях, учредителями которых является государство. Эти организации созданы региональными правительствами для оказания ипотечных услуг.

Кучава пояснил, что право на выдачу ипотечных кредитов микрофинансовым организациям дается для того, чтобы ипотеку могли получить те, кому отказали банки.

«Это сделано для людей, которые не могут оформить стандартную банковскую ипотеку в силу, например, низких доходов, или для бюджетников — учителей, врачей», — добавил он.