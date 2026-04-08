Россиянам назвали популярные внутренние направления для отдыха летом

РИА «Новости»: отдых в Краснодарском крае на двоих обойдется в 54,2 тысячи рубле

В первой половине июня отдых на курортах Краснодарского края на неделю на двоих в трехзвездочном отеле с завтраком можно забронировать за 54,2 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе «Слетать.ру».

Четырехзвездочная гостиница обойдется от 65,9 тысячи рублей. По уровню интереса региона лидирует среди отечественных курортов. За ним следуют Крым, Калининградская и Московская области, Дагестан, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Москва, Татарстан и Карелия.

В Калининградской области на отдых в трехзвездочном отеле в начале лета можно отправиться по цене от 74,3 тысячи рублей. Стоимость тура с аналогичным сервисом на курортах Кавказских Минеральных Вод стартует от 67,8 тысячи.

Ранее стало известно, что самым бюджетным российским городом для отдыха в мае стал Тамбов со стоимостью ночи в гостинице в 3,8 тысячи рублей.