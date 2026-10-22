Россиянам назвали популярные схемы мошенников в Турции и Египте

Мошенники в популярных у туристов странах создают поддельные точки доступа Wi-Fi, чтобы перехватывать трафик, красть учетные данные и платежную информацию. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского», пишет «Лента.ру» .

Злоумышленники создают фальшивые точки доступа Wi-Fi в аэропортах и отелях, чтобы красть пароли и данные банковских карт, отмечает НСН.

В Турции и Египте, помимо поддельного интернета, распространено клонирование карт через скимминг на банкоматах, а также обман через фейковые сайты туроператоров, требующие предоплату. В Малайзии, Сингапуре и Индонезии туристы чаще всего рискуют лишиться смартфонов и ноутбуков, что дает преступникам доступ к мобильным банкам и почте.