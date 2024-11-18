Россиянам назвали плюсы смены профессии после 45 лет

Увеличение продолжительности жизни приведет к старению рынка труда. Поэтому людям в возрасте 45−50 лет необходимо задуматься о смене профессии, чтобы найти для себя новое место службы. Об этом со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщил «Коммерсант» .

Авторы исследования отметили, что к 2050 году каждый шестой работник в странах организации достигнет возраста 65 лет. К этой ситуации необходимо адаптироваться как рынку, так и самим сотрудникам.

В частности, шанс на сохранение работы увеличивается, если человек поменял род своей деятельности в возрасте от 45 до 54 лет.

Несмотря на то, что сейчас общее число работников в странах объединения старше 45 лет составляет уже 41%, к смене профессии из них готовы только 6%. Многие задумываются о досрочном выходе на пенсию. Такое развитие ситуации приведет к перекосу в соотношении рабочей силы и людей, получающих выплаты по окончанию трудовой деятельности.

В исследовании указали, что задача адаптировать работников старшего возраста к смене профессии лежит на их работодателях через программы наставничества и внутрикорпоративной мобильности. Кроме того, в этом заинтересованы правительства стран организации, чтобы не столкнутся с дефицитом на рынке труда.

Заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций при Минтруда России, профессор кафедры педагогики МПГУ Алла Факторович заявила, что после максимального внедрения нейросетей многие области столкнутся с дефицитом специалистов, которые умеют работать с технологией искусственного интеллекта.

Она пояснила, что такие данные показал проведенный опрос представителей разных отраслей. Риски о массовом замещении людей машинами и роботами Факторович назвала надуманными.