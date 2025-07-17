Россиянам назвали плюсы и минусы экзамена для владельцев опасных собак

Инициатива депутата Госдумы Амира Хамитова об экзамене для владельцев собак опасных пород при соблюдении ряда нюансов действительно позволит повысить безопасность и культуру содержания животных в России. На это 360.ru указал доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

Идея подразумевает справку от психиатра и прохождение экзамена по навыкам дрессировки, выгула и ответственного подхода. По словам профессора, такие меры могут предотвратить трагедии.

Кроме того, это подтолкнет потенциальных владельцев собак подходить к выбору породы осознанно, с учетом повышенных рисков.

«Справка от психиатра может отсечь людей, неспособных контролировать агрессивное животное. В ряде государств уже действуют лицензии на содержание определенных пород», — отметил Гламаздин.

К возможным минусам идеи собеседник 360.ru отнес риск чрезмерной бюрократии, коррупцию, размытость критериев и стигматизацию хозяев животных — то есть люди, уже владеющие такими породами, могут столкнуться с рядом сложностей и дискриминацией.

«Если идея будет реализована грамотно и прозрачно, она действительно может повысить безопасность и культуру содержания собак в России», — заключил профессор.