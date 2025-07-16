Госдума призвала ввести обязательный экзамен для владельцев опасных пород собак

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов о обратился к министру природы Александру Козлову с предложением обязать владельцев потенциально опасных пород собак получать справку от психиатра о здоровье и сдавать специальный экзамен. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Перечень таких собак правительство России утвердило в 2019 году. В него вошли 12 пород, самая распространенная из которых — питбультерьер, а также их метисы. Согласно правилам, их запрещается выгуливать без поводка и намордника вне зависимости от места.

Однако, по словам Хамитова, этих мер недостаточно. Он сослался на случаи, когда владельцы намеренно натравливали собак на прохожих или угрожали нападением.

«Принятие таких мер создаст условия, при которых обладатели потенциально опасных пород будут осознанно подходить к владению животным, а безопасность граждан, особенно в общественных местах, будет надежно защищена», — подчеркнул депутат.

В июне краснодарский краевой парламент принял вызвавший споры в обществе закон об ограничении длины поводка для выгула собаки.