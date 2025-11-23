Россиянам назвали пять самых выгодных отпускных месяцев 2026 года

Член ОП Машаров: в 2026 году выгодно брать отпуск в самые длинные месяцы

По трудовому законодательству максимальные выплаты за отпуск начислят, если отдыхать в самые длинные месяцы. Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров назвал их в разговоре с ТАСС.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — сообщил он.

Если же хочется побольше отдохнуть, то лучше написать заявление на январь и май. Машаров объяснил, что отпускные начислят по среднему заработку за год. Государственные праздники не войдут в отпуск, поэтому сотрудник продлит отдых за счет неиспользованных дней.

Многие россияне предпочли отпуску в Турции путевку в санаторий. Российский союз туриндустрии сообщил, что аудитория здравниц сильно помолодела за последние пять лет.