Аудитория российских санаториев помолодела

РСТ: молодые россияне стали чаще отдыхать в санаториях

Если до 2020 года основной аудиторией российских санаториев были клиенты старше 50 лет, то в последние пять лет ситуация изменилась. В 2025-м количество отдыхающих россиян от 36 до 45 лет составило 36% от всех гостей, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Согласно результатам исследования TravelLine, именно эта возрастная категория оказалась готова тратить на собственное оздоровление больше, чем предыдущее поколение. Помимо лечения недугов, россиян привлекает в санаториях возможность побыть в тихом месте вдали от мегаполисов.

Популярностью пользуются не только полноценные отпуска, но и путевки выходного дня. Среди гостей большую часть (63%) составляют женщины.

Среди направлений основными стали Ставропольский и Краснодарский края, а также Крым. Спросом начали пользоваться тематические программы, например, отдых для молодых мам, перезагрузка для руководителей или восстановление для спортсменов.

Ранее в РСТ раскрыли самые популярные направления для отдыха у туристов-одиночек. Ими стали Минводы, Турция и Египет.