Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение икон РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение Русской православной церкви икон Божией Матери Владимирской и Донской. Об этом он заявил после богослужения в храме Христа Спасителя, написало РИА «Новости» .

«Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину», — отметил он.

Также патриарх выразил признательность министру культуры Ольге Любимовой и сотрудникам Третьяковской галереи. Он подчеркнул, что ранее передаче икон препятствовали из-за их высокой художественной ценности.

Кирилл напомнил, что перед этими образами молились русские правители и полководцы, и призвал верующих обращаться к ним с молитвой за страну и народ.

Иконы передала Церкви Третьяковская галерея в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Накануне святыни выставили в храме Христа Спасителя.