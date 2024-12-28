Астролог Щербина назвала рыбу на пару идеальным вариантом блюда на Новый год

Астролог Фаина Щербина в беседе с радио Sputnik поделилась советами по встрече нового 2025 года. Она предложила следующие рекомендации по стилю одежды и выбору блюд.

Так, мужчины должны выбирать брюки со стрелками, а женщины — избегать коротких юбок. Предпочтительны классические рубашки и блузки из натуральных материалов. Джинсы лучше оставить для повседневной носки. Обувь должна быть из натуральной кожи, а для женщин — на невысоком каблуке. Рекомендуемые цвета одежды — черный, красный, желтый и зеленый в приглушенных оттенках.

Что касается новогоднего стола, то рыба, приготовленная на пару или целиком, с головой и хвостом, будет идеальным выбором. Курица тоже подойдет, особенно тушеная целиком. Не следует подавать говядину и крылышки. Сыр — исключительно темного оттенка. Обязательны сельдерей и листья салата.

Из напитков выбирайте качественное шампанское и бренди, заключила астролог.