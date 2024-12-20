Россиянам назвали новые государственные слова года в стране

«Суверенитет» стало государственным словом года в России, оно указывает на внутреннюю повестку государства. Об этом сообщили эксперты РАНХиГС в беседе с РИА «Новости» .

«В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает», — заявили в академии.

Также в список главных слов вошли «неолиберальный», «самореализация», «фиджитал» и «историческое просвещение». Для анализа изучили более трех тысяч документов.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что более половины опрошенных россиян надеются на удачный Новый 2025 год. По мнению жителей, он будет хорошим как для России, так и для каждого лично. Также Федоров заявил, что 53% респондентов устроил уходящий 2024 год.