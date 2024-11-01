Россиянам рассказали, как получить доплату к пенсии от государства

Граждане России с доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в 7,5-8% от зарплаты, половину этого дохода добавит государство. Об этом написало РИА «Новости» .

«Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит, можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей (это 3,75% от вашей текущей зарплаты за месяц)», — рассказал агентству заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

При такой зарплате госпенсия принесет около 33% утраченного заработка, пояснил эксперт. Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ и вносить на счет любые суммы.

Пенсионеры в России могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если траты на них выше определенной части месячного дохода. Размер субсидии зависит от региона. Например, в столичном регионе она составляет 10% от дохода семьи, а в Якутии — 15%. Также россиянам старше 70 лет могут компенсировать половину расходов по капитальному ремонту. Если же пенсионеру исполнилось 80 лет, то возместят полный их объем.