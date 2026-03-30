Агроном Викулов рассказал, что сроки посадки картофеля в Подмосковье зависят от готовности почвы

Главный агроном Тимирязевской академии и директор Мичуринских садов Владимир Викулов рассказал «Известиям» , что картофель можно начинать сажать в первой декаде мая. Однако он подчеркнул, что точные сроки зависят от готовности почвы.

По словам эксперта, определить подходящее время для посадки можно по народной агрономической мудрости.

«Время посадки картошки часто совпадает с цветением черемухи», — пояснил Викулов.

Агроном также отметил, что ориентироваться только на даты или визуальные признаки, такие как таяние снега, не стоит. Прежде чем приступить к посадке картофеля, необходимо убедиться, что из почвы ушла лишняя влага.

Кроме того, Викулов обратил внимание на то, что сроки начала работ зависят от типа грунта на участке. На глинистых почвах избыточная влажность остается надолго, в то время как песчаные почвы просыхают быстрее и готовы к весенней обработке.