Россиянам назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

Депутат Колунов: россияне могут оплатить услуги ЖКХ до 15 июня

Россияне смогут до 15 июня оплатить жилищно-коммунальные услуги за май. Праздник 12 июня не вносит коррективы в срок оплаты, объяснил РИА «Новости» депутат Сергей Колунов.

Он напомнил, что с 1 мая крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на пять дней вперед.

«Теперь оплачивать можно до 15-го числа каждого месяца. Платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник никакие коррективы в срок оплаты не вносит», — отметил Колунов.

Парламентарий добавил, что крайний срок оплаты в июне выпадает на полноценный рабочий день.

«Никаких проблем с работой управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций быть не должно, с оплатой проблем не будет», — заключил депутат.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев предупредил о повышающем коэффициенте на воду в случае отсутствия счетчика.