Россиянам без счетчиков объяснили, как избежать тройной платы за воду

Доцент РЭУ Моисеев предупредил об отдельном коэффициенте в тарифе на воду

В ноябре 2025 года в России ввели тройной повышающий коэффициент на тариф холодной воды для тех, у кого нет счетчиков. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РЭУ им Плеханова Андрей Моисеев.

Он уточнил, что изменение внесли в постановление правительства. Эксперт пояснил, что раньше коэффициент при отсутствии приборов учета составлял 1,5, а теперь достиг трех.

Нововведение не коснулось горячей воды и электроэнергии, а также домов, где технически невозможно установить счетчик. Моисеев добавил, что Верховный суд запретил применять тройной тариф задним числом.

Даже при пропуске срока поверки прибора потребитель может доказать его исправность. В этом случае расчет с повышающим коэффициентом отменят, подытожил эксперт.

