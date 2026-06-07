Россиянам назвали исчезающие профессии

«Российская газета»: роботизация может привести к сокращению рутинных профессий

Масштабное внедрение автоматизации и роботов способно в ближайшие годы изменить рынок труда. Об этом рассказала «Российская газета» .

Под наибольшим риском находятся профессии, связанные с повторяющимися и рутинными операциями, — сортировщики и комплектовщики на складах, операторы конвейеров, кассиры, сотрудники кол‑центров и диспетчеры типовой логистики, а также работающие только с первичной документацией бухгалтеры.

Однако технологии вытесняют прежде всего однотипные функции, а не целые специальности. Например, бухгалтерский ввод можно автоматизировать, но требующие анализа и принятия решений задачи останутся за человеком.

Профессии, где необходимы нестандартное мышление, гибкость и эмпатия, сохранят востребованность дольше других.

HR-эксперт Зулия Лоикова ранее подтвердила, что работодатели чаще указывают в запросах умение работать с ИИ.