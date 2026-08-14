Подмосковный кардиолог Сермина назвала ходьбу лучшей тренировкой для сердца

Врач Одинцовской областной больницы Татьяна Сермина рассказала, какие привычки повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и как сохранить здоровье сердца. Рекомендации прозвучали в рамках тематической профилактической недели.

По словам кардиолога, отсутствие боли не гарантирует, что сердечно-сосудистая система здорова. Например, атеросклероз может долго развиваться без заметных проявлений. Чтобы вовремя обнаружить изменения, необходимо регулярно сдавать анализы, проверять уровень холестерина и измерять артериальное давление — в том числе в молодом возрасте.

К основным факторам риска относятся курение, недостаток движения и несбалансированный рацион. Снизить нагрузку на сердце помогают отказ от табака, умеренная физическая активность, употребление овощей, фруктов и зелени.

Жирное мясо рекомендуется заменять другими продуктами, а в жаркую погоду важно поддерживать водный баланс. Для ежедневной нагрузки подойдут ходьба и плавание.

Давящая или жгучая боль в груди, отдающая в левую руку, лопатку или спину, может требовать экстренной помощи. Особенно опасно сочетание боли с одышкой, тошнотой, холодным потом или головокружением — при таких симптомах следует незамедлительно вызвать скорую.

«Важно следить за своим здоровьем, своевременно проходить обследования и диспансеризацию, контролировать факторы риска и при необходимости обращаться к врачу», — заключила Татьяна Сермина.