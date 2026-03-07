В пяти регионах России средние зарплаты перевалили за 200 тысяч рублей

По итогам 2025 года в пяти регионах России зафиксировали среднюю зарплату более 200 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На фоне выплат и бонусов средние доходы выше 200 тысяч рублей были в пяти регионах: в Москве — 288,5 тысячи, на Чукотке — 281,5 тысячи, в Магаданской области — 249,3 тысячи, Ямало-Ненецком АО — 216,8 тысячи и на Камчатке — 206,7 тысячи. В 2024 году в этом списке не было Камчатки.

Средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов и включая премии.

Самыми благоприятными месяцами для отдыха с точки зрения сохранения дохода являются апрель и июль. Расчет отпускных производится разными способами, и чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше финансовых потерь несет сотрудник.