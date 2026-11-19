Безопасной для рыбалки считается толщина льда от семи сантиметров. Но лучше обезопасить себя и выходить на лед, когда его толщина превысит 10 сантиметров, рассказал 360.ru председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.

«С учетом того, что на рыбаке зимой достаточно много [экипировки], я бы, честно говоря, начинал, когда лед переходит за 10 сантиметров. Лед 11-12 сантиметров спокойно выдерживает меня в зимней экипировке», — поделился он.



Главные правила зимней рыбалки и места в Московской области, где ею можно заняться, в том числе новичкам, — в материале 360.ru.