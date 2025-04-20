Россиянам напомнили правила жарки шашлыков на даче

МЧС: готовить шашлыки на даче можно только в специальных местах

Спасатели объяснили россиянам, где на даче можно жарить шашлыки. В некоторых случаях делать это вовсе запрещено, сообщили ТАСС в МЧС.

Для приготовления мяса на открытом огне должно быть специально отведенное и оборудованное место. Жарить шашлыки на мангале можно, но он должен располагаться не ближе пяти метров от зданий. В радиусе двух метров не должно быть сухостоя и мусора.

«При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — заявили в МЧС.

Если в регионе действует особый противопожарный режим, то разжигать открытый огонь запрещено. Жарить мясо на мангалах — тоже.