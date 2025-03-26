Юрист Адамс рассказал о новых правилах приготовления пищи на открытом огне с 1 сентября 2025 года

Генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru сообщил, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на приготовление пищи и сжигание отходов вне специально оборудованных мест.

По словам юриста, обновленные противопожарные нормы запрещают использование открытого огня для приготовления еды или сжигания мусора, травы, листвы вне предназначенных для этого мест. Так, шашлыки можно будет жарить только в устойчиво установленном мангале, который должен находиться не ближе пяти метров от дома и не менее двух метров от сухой травы и других горючих материалов, написал «ФедералПресс».

Адамс также отметил, что необходимо использовать только исправное оборудование без прогаров и отверстий. Разводить костры в ветреную погоду и оставлять их без присмотра запрещено. Это может повлечь за собой штраф. Вокруг костра должно быть чистое пространство шириной не менее 10 метров и минерализованная полоса шириной не менее 40 сантиметров. Для приготовления пищи на мангале расстояние до построек может быть сокращено до пяти метров.