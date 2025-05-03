Россиянам напомнили об уголовной ответственности за запрещенные растения на дачах

За запрещенные растения и грибы на садовом участке могут грозить штрафы и уголовная ответственность. Об этом «Ленте.ру» заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Самое суровое наказание ждет тех, у кого на даче растут запрещенные растения в крупном или особо крупном размерах.

«Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук», — объяснил Поздняков.

Представитель Роскачества напомнил, что к запрещенным относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, содержащие наркотические вещества маки и другие растения.

За их выращивание в крупном размере наказывают штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, какие грибы нельзя собирать в лесу. Она предупредила, что за сбор мацутакэ могут приговорить к тюремному сроку.