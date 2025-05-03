Россиян предупредили об уголовном наказании за сбор ценных грибов

За сбор мацутакэ или других особо редких грибов в России могут привлечь к ответственности по уголовной статье. Об этом агентству «Прайм» заявила юрист Алла Георгиева.

Мацутакэ растут на Кавказе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине.

«Тихая охота» на эти грибы может обернуться обязательными работами до 480 часов и принудительными обязательными работами до двух лет, а также штрафом до одного миллиона рублей. Суд может приговорить грибников к лишению свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей, подчеркнула эксперт.

Сборщиков краснокнижных грибов вроде решеточника красного и ежовика альпийского грозит административное наказание.

«За сбор краснокнижных грибов может быть назначен штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. При этом также могут конфисковать сами грибы и орудие, с помощью которого их собрали», — подчеркнула юрист.

Ранее о правилах сбора грибов в Подмосковье рассказал миколог Никита Комиссаров. Он перечислил зоны, в которых «тихой охотой» заниматься нельзя.