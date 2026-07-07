Россиянам напомнили о запрете на рыбалку в водоемах особо охраняемых природных территорий

Многие россияне летом отправляются на водоемы, чтобы порыбачить. Однако не везде это разрешено — в некоторых зонах рыбалка запрещена или ограничена. Нарушение правил может повлечь за собой штраф или даже уголовную ответственность. Поэтому важно знать, где и как можно ловить рыбу, сообщил URA.RU .

Россияне могут бесплатно рыбачить на водоемах общего пользования, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. К таким водоемам относятся многие реки и озера, расположенные в природных национальных ландшафтах, а также морские и прибрежные территории.

Однако в отдельных случаях могут действовать локальные ограничения — например, в заповедниках или на территориях военного назначения. Поэтому перед началом рыбалки стоит проверить правила для вашего региона на сайте Минсельхоза или регионального управления рыболовства.

Платную рыбалку организуют на официальных рыболовных участках, где разводят ценных рыб. Ловля разрешена при наличии путевки. В случае частных прудов и водоемов условия рыбалки определяет их владелец.

Ловить рыбу нельзя на территориях особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и прочих), если их режим охраны предусматривает запрет на любительское рыболовство, в радиусе 500 метров от мостов, плотин, шлюзов, дамб и военных объектов, на водоемах, которые используются для прудовой аквакультуры, — без согласия их владельцев, а также в зонах, где ловля рыбы запрещена в течение всего года (нерестилища, восстановительные участки и гидроузлы).

Также ловить рыбу нельзя во время нереста. Временные рамки в каждом регионе разные.