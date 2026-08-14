Россиянам напомнили о запретах на Медовый Спас

В пятницу, 14 августа, православные празднуют Медовый Спас, который совпадает с началом строгого Успенского поста. В этот день нельзя употреблять пищу животного происхождения, напомнил «Известиям» священник Антоний Русакевич.

По его словам, верующим разрешена пища растительного происхождения без термической обработки, в том числе орехи, мед, хлеб, фрукты и овощи.

«Мясо, рыба, яйца и молочные продукты находятся под строгим запретом», — предупредил священнослужитель.

Русакевич добавил, что верующим рекомендуется избегать раздражения и ссор, сквернословия, осуждения, пустословия, уделяя больше времени внутренней работе над собой и молитве.

«Церковь не устанавливает запрета на работу в этот день. Главное — не подменять молитвенное общение с Богом бытовой суетой», — заключил он.

Ранее иерей Владислав Береговой объяснил, почему православные постятся перед Успением Божией Матери.