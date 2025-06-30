Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с июля

Володин назвал вступающие в силу с июля законы

В июле вступит в силу комплекс мер, направленных на защиту россиян от мошенников, а также закон, ужесточающий правила пользования услугами связи для мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы», — отметил он.

Также уголовное наказание ждет за передачу из корыстных побуждений мошенникам своей карты или данных счета и совершение операций по указанию третьих лиц.

С наступлением июля усилится и контроль за мигрантами. Иностранцам, не подтвердившим личность в салоне связи по биометрии, запретят оказывать услуги связи.

Новые законы затронули иноагентов. Теперь их смогут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности.

Ранее Володин заявил о внесенной в Госдуму инициативе, согласно которой предлагается лишать приобретенного российского гражданства лиц, совершивших насилие.