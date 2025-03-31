Россиянам напомнили о возможности составлять наследственные договоры

Россияне могут передать наследство не по завещанию, а заключив наследственный договор. В нем они вправе указать выгодные для себя условия, рассказала РИА «Новости» адвокат Татьяна Кузьминова.

«Это достаточно молодая и можно сказать прогрессивная конструкция, в которой для наследника не будет сюрпризом, что он получит после смерти наследодателя, объем имущественных прав он узнает при жизни наследодателя», — уточнила она.

Наследственный договор, в отличие от завещания, является двусторонней сделкой. По ней получатель наследства должен согласиться с условиями, которые определит наследодатель.

Наследники точно будут знать, какое имущество получат, какие денежные вклады и в каких банках имеются. Эту информацию не придется искать.

Адвокат добавила, что действие наследственного договора начнется после смерти наследодателя. Изменить его можно только при согласии двух сторон, а не в одностороннем порядке, как в случае с завещанием. Другими словами, и здесь сюрпризов не будет.

Кузьминова отметила, что каждая семья сами решит, какая ей форма подходит. Главное в этом деле не оставлять на потом наследственное планирование.

Ранее адвокат Татьяна Овцынова предупредила россиян, что в России уже начал действовать новый порядок вступления в наследство. Теперь нотариусы обязаны запрашивать информацию из загсов.