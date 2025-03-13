Россиян предупредили о новом порядке вступления в наследство

В России с 5 февраля начал действовать новый порядок вступления в наследство, согласно которому нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Она напомнила, что наследникам до этого приходилось самостоятельно собирать документы, подтверждающие смерть наследодателя и родство с ним. Сейчас этот процесс автоматизировали благодаря единой системе межведомственного электронного взаимодействия. Нотариус сам запрашивает информацию из загсов.

Новый порядок позволит снизить риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также уменьшить количество споров между наследниками.

При этом Овцынова посоветовала сохранять все документы о родстве с наследодателем. Их можно будет предоставить нотариусу либо для приобщения к существующему наследственному делу, либо для его открытия.

«Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться», — подчеркнула адвокат, отметив, что любые обнаруженные ошибки следует устранить.

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