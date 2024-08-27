Россиянам напомнили о возможности потратить маткапитал на сбор детей в школу

Депутат Бессараб: собрать ребенка в школу помогут остатки маткапитала

Фото: РИА «Новости»

В 2021 году государство назначало школьникам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей перед 1 сентября, но в 2024 году выплату отменили и ввели другую меру поддержки — использование остатков от материнского капитала. О том, как воспользоваться этой помощью от государства перед подготовкой ребенка к школе, в беседе с 360.ru рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Она отметила, что в рамках подготовки детей к учебному году родители могут воспользоваться помощью, предусмотренной на уровне как федерального, так и регионального законодательства.

«Почти все регионы России включили в местное законодательство пункты, касающиеся помощи многодетным семьям. Эта поддержка в том числе содержит такие меры, как предоставление школьной формы, спортивной формы, горячего питания в школах, льготное посещение культурных центров и так далее. Поддержка предусмотрена на весь школьный период», — рассказала депутат.

Бессараб напомнила о том, что 8 августа 2024 года президент подписал закон о выплате неистраченной суммы материнского капитала.

«В соответствии с этим законопроектом остатки средств от материнского капитала, которые не превышают 10 тысяч рублей, можно использовать на подготовку детей к учебному году», — отметила собеседница издания.

Депутат указала, что, согласно оценке Социального фонда России, в стране около 730 тысяч семей имеют остатки на сертификате.

«Также сейчас в российских регионах действует программа „Собери ребенка в школу“, когда семьям помогают работодатели и общественные организации. Кроме этого, семьи с детьми получают ежемесячные пособия, они могут достигать от 50% до 100% от размера прожиточного минимума», — заявила Бессараб, добавив, что данных средств должно хватить для подготовки детей к школе.

Несмотря на отсутствие федеральной программы помощи к 1 сентября, ряд регионов объявили о местной мере поддержке. Например, в Москве многодетные семьи получат по 13,2 тысячи рублей на ребенка, а в Петербурге — по 10 тысяч рублей.

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