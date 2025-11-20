Россиянам напомнили о возможности получить доплату за стаж работы

Эксперт Горелкина: надбавку за 25 лет стажа платят в ряде отраслей и компаний

Работодатель может установить надбавки для сотрудников с большим трудовым стажем. Выплаты бывают как государственные, так и корпоративные. Об этом заявила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина в беседе с «Прайм» .

«Такие доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда», — сказала она.

По словам Горелкиной, в таких организациях рассматривают 25-летний стаж работы как показатель устойчивости и опыта.

Государственные доплаты предусмотрены для пожарных, спасателей, шахтеров или членов летных экипажей гражданских самолетов. Для их оформления нужно предоставить в Социальный фонд подтверждающие документы.

Также существуют корпоративные надбавки. Чтобы их получить, сотруднику необходимо подтвердить стаж в компании или отрасли. Обычно его можно доказать с помощью справок о занятости или трудовой книжки. Решение о выплатах принимают кадры после изучения документов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выход на пенсию на 10 лет позже увеличит выплаты примерно в два раза. Важно помнить, что в этот период человек будет получать только зарплату.