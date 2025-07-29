Россиянам напомнили о штрафе за отказ квартиранту во временной регистрации

Россиянам напомнили о штрафах до семи тысяч рублей за отказ оформить квартиранту временную регистрацию. Как это работает, рассказала 360.ru юрист Дарья Ахтырко.

Она напомнила, что арендодатель обязан зарегистрировать жильца в течение 90 дней, только если у последнего нет регистрации в регионе. При этом она опровергла популярное заблуждение, что квартирант в таком случае сможет претендовать на какую-то часть жилья.

«Регистрация — это лишь юридический факт, подтверждающий право проживания в данный момент, на время действия регистрации этого квартиранта в квартире. Как только он теряет это право — либо прекращается договор аренды, либо прекращается срок действия временной регистрации, — у него никаких прав не остается», — объяснила юрист.

Ранее юристы отметили рост числа обращений от собственников, которые столкнулись с проблемами из-за арендаторов.