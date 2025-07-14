Юрист Гусятникова напомнила, что договор аренды не гарантирует хозяину квартиры спокойствие

Этим летом юристы отметили рост обращений от собственников квартир и домов, которые столкнулись с проблемами из-за своих арендаторов. Ситуацию прокомментировала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с Life.ru .

По ее словам, даже при наличии договора нельзя на 100% защититься от недобросовестного поведения нанимателя. Чтобы минимизировать риск задержки оплаты или внезапного отъезда без передачи денег, в договоре нужно прописать срок внесения суммы и время, за которое наниматель должен освободить помещение при непоступлении средств.

Юрист посоветовала предусмотреть возможность расторжения документа в одностороннем порядке при нарушении правил оплаты. В таком случае хозяин будет иметь право выселить недобросовестных квартирантов, не дожидаясь накопления долга.