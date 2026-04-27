Россиянам напомнили о штрафе за нарушение правил безопасности при жарке шашлыка

За несоблюдение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка на даче россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а если возникнет пожар — до 50 тысяч. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА «Новости» .

«За нарушение противопожарных норм и использование открытого огня или огневых устройств на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах, предусмотрены штрафы: для граждан — от пяти тысяч рублей до 15 тысяч», — сказал он.

По общим нормам пожарной безопасности, мангал для шашлыка должен быть из негорючих материалов. Разместить его нужно на специально отведенной для этого площадке в пяти метрах от любых строений. Дрова и средства пожаротушения следует держать в двух метрах от огня, а за процессом жарки необходимо постоянно следить.

По словам юриста, если по вине человека случится пожар, из-за которого пострадает имущество соседей, а тем более если будет нанесен вред здоровью или жизни окружающих, наступит более строгая ответственность, вплоть до уголовной.

Юрист подчеркнул, что готовить мясо на открытом огне можно только на оборудованных для этого зонах, соблюдая правила пожарной безопасности и санитарные требования.

Ранее юрист Мария Гирич заявила, что жарить шашлык во дворе можно только при соблюдении мер пожарной безопасности. В радиусе 30 метров от места жарки не должно быть лиственных деревьев, в 50 — сооружений и зданий, а в 100 — хвойного леса.