Россиянам напомнили о штрафах за шашлык | 360°

Общество 27 апреля 2024, 04:51 Россиянам напомнили о штрафах за шашлык Депутат Чаплин: за приготовление шашлыка в неположенном месте могут оштрафовать РИА «Новости»

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Россиян могут оштрафовать, если они будут готовить шашлык вне специально оборудованных мест. Об этом сообщил РИА «Новости»депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если вы решите разжечь костер в лесу в неположенном месте, штраф будет еще более серьезным — от 15 до 30 тысяч рублей», — предупредил он.

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Парламентарий напомнил, что готовить шашлык можно в лесных зонах, парках или двора частных домов. При этом нужно помнить, что при использовании открытого огня в металлической емкости, к примеру, мангала, между местом горения и какими-либо постройками должно быть противопожарное расстояние не менее пяти метров.

Вокруг самого мангала тоже нужно создать зону очистки не менее двух метров, удалив любые горючие материалы.

После пикника за собой стоит убраться, чтобы не попасть под штраф из-за оставленного мусора. В регионах его размер иногда может достигать пяти тысяч рублей, подчеркнул депутат.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко посоветовала не заедать шашлык из баранины и свинины белым хлебом или картофелем, чтобы не навредить печени.