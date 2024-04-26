Диетолог Денисенко призвала не закусывать шашлык из свинины и баранины картофелем или хлебом | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 14:11 Диетолог Денисенко призвала не закусывать шашлык из свинины и баранины картофелем или хлебом

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Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с изданием kp.ru перечислила правила употребления шашлыка для нормального функционирования организма. По словам эксперта, мясо из свинины или баранины не рекомендуется заедать картофелем или белым хлебом.

Дело в том, что крахмал в сочетании с жирным мясом плохо влияет на печень. Вместо покупки магазинного кетчупа медик призвала сделать томатный соус в домашних условиях. Для этого необходимо очистить от шкурки и измельчить в блендере полкило помидоров и протушить их со специями в течение 10 минут.

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Лучше всего употреблять жареное на мангале мясо с зеленью и овощами. Как пояснила Денисенко, они помогают перевариванию, а клетчатка способствует перистальтике.