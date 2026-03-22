Россиянам напомнили о штрафах за огороды во дворах многоэтажек

Юрист Пачулия: за разведение огорода во дворе многоэтажек грозит штраф

Россиян могут оштрафовать за разведение огорода во дворе многоквартирного дома без согласования с другими жильцами. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА Георгий Пачулия.

«Несанкционированное использование придомовой территории <…> может быть признано нарушением прав собственников и повлечь за собой административную или гражданско-правовую ответственность», — сказал он.

По словам юриста, сумма штрафа составит до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не меньше пяти тысяч рублей.

Для законной организации огорода на придомовой территории многоэтажки нужно провести общее собрание собственников помещений и устроить соответствующее голосование.

