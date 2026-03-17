Садовод Самойлова посоветовала не выращивать рассаду капусты дома

Белокочанная капуста — незаменимая культура для любого огорода, но для получения хорошего урожая важно правильно выбрать время для посева. Садовод с многолетним опытом Светлана Самойлова поделилась секретами, сообщило Ura.ru .

Специалист посоветовала не выращивать рассаду в домашних условиях, так как ростки вытягиваются и им становится жарко. Оптимальная температура для рассады — +8…+12 градусов. Также необходимо хорошее проветривание. Лучше всего посеять капусту сразу в теплицу или на грядку под пленку.

Сроки посева капусты зависят от региона. В средней полосе России раннюю капусту сеют в теплицу с 25 по 30 марта, а позднюю — с 1 по 10 мая. На Урале и в Сибири сроки немного сдвигаются.