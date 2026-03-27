Россиянам напомнили о штрафах за незаконную установку кондиционера

Россиян могут оштрафовать за незаконную установку кондиционера. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Статья 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями — прим. ред.) устанавливает ответственность для граждан за незаконную установку кондиционера в жилом доме в виде штрафа от 2000 до 2500 рублей», — сказал он.

Согласно жилищному кодексу РФ, фасад дома отнесли к общему имуществу собственников жилья. В связи с этим любые связанные с ним изменения придется согласовывать с другими жильцами.

Кроме того, придется учесть и статус здания. Если дом отнесли к объектам культурного наследия, то монтаж кондиционера на его фасаде без согласования приведет к более крупному штрафу — от 15 тысяч рублей до 200 тысяч.

Машаров добавил, что работающий кондиционер может превысить допустимый уровень шума в жилых помещениях, составляющий не более 50 децибел днем и 45 децибел ночью. Граждан могут оштрафовать от 500 до тысяч рублей, если эти показатели будут превышены.

