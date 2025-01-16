Экоакция по сбору новогодних елок началась в Химках

Городской округ Химки присоединился к региональной акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Принести уставшую красавицу в пункт сбора может каждый желающий.

В городском округе Химки открыли пять специализированных пунктов для сбора высохших новогодних елок. Акция проводится по инициативе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Елки, пихты и сосны, собранные в рамках акции, отправят на переработку, где их измельчат в щепу. Полученный материал будет использоваться для обсыпки дорожек в парках и скверах.

Заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков отметил, что елки в обязательном порядке нужно сдавать на специальные площадки для дальнейшей переработки. За неправильную утилизацию предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сбор деревьев продлится до конца января. Администрация округа надеется, что жители активно поддержат инициативу и помогут сделать город чище и экологичнее.