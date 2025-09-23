Россиянам напомнили о штрафах за коляски в подъездах

Кошелев: за оставленную в подъезде коляску можно получить штраф

Жильцов, оставляющих в подъезде коляски или велосипеды, могут оштрафовать за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он объяснил, что в современных новостройках есть специальные помещения для хранения колясок, санок и велосипедов, зафиксированные в технической документации здания. Также они соответствуют требованиям противопожарной безопасности.

Кошелев напомнил, что в подъездах нельзя оставлять личные вещи. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима. Такое нарушение может обернуться штрафом в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах многоэтажек. За бездействие в решении проблем с курильщиками, по задумке депутатов Госдумы, ответственность должны нести управляющие компании.