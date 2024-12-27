Россиянам напомнили о праве уволиться в новогодние праздники

В период новогодних праздников процедура увольнения проводится так же, как в любое другое время года. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сотрудник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любой удобный момент, включая праздники», — подчеркнул юрист.

По его словам, для этого работник должен направить работодателю письменное заявление по меньшей мере за две недели до своего ухода. Двухнедельный срок отсчитывают со следующего дня после подачи уведомления.

Если человек подал заявление в праздничный день, то отсчет начинается с первого рабочего дня. Работодатель имеет право потребовать отработки всего установленного двухнедельного срока, даже если часть времени выпадает на праздники. Оформлять документы в праздничные дни придется в том случае, если заявление об увольнении было подано с 16 по 25 декабря.

Минэкономразвития ранее предложило увеличить лимит сверхурочной работы вдвое и разрешить экстренный отзыв из отпуска работников вредных производств.