Россиянам напомнили о праве отключать мобильный в нерабочее время

В России работники с нормированным графиком имеют право отключить связь в нерабочее время, даже если находятся на удаленке. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что в Трудовом кодексе четко прописано время работы и нахождения на связи.

«Даже если вы работаете удаленно, то есть право на офлайн. Закончился рабочий день, телефон отключили, работодатель может вам не дозвониться. Это гарантировано Трудовым кодексом», — сказал депутат.

Нилов отметил, что также есть устоявшиеся привычки и неписаные правила взаимоотношений работодателя с работником, когда начальник может давать задания в любое время. Работник в этом случае соглашается ради получения премий или карьерного роста.

«Сверхурочная работа должна оплачиваться. Работодатель может привлекать к работе во внеурочное время, если у сотрудника в договоре оформлен ненормированный рабочий день», — добавил он.

