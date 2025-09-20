Депутат Говырин напомнил о выплате выходных пособий при сокращении штата

При увольнении работодатель должен рассчитаться с сотрудником в день завершения трудового договора. Это включает зарплату за отработанные дни и положенные надбавки, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

По его словам, при задержке расчета компания рискует заплатить компенсацию за каждый день просрочки. Также обязательно полагается компенсация за неиспользованный отпуск. А вот выходные пособия выплачиваются не во всех случаях.

«А только когда увольнение связано, например, с ликвидацией организации или сокращением штата. В этом случае положен средний заработок за месяц плюс сохранение зарплаты на время трудоустройства еще на один‑два месяца», — пояснил депутат.

Парламентарий также рассказал о премиях. Их выплата зависит от локальных документов компании. Если премия начислена приказом до увольнения, работодатель обязан перечислить ее вместе с окончательным расчетом.