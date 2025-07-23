Россиянам напомнили о праве на оплату переработок. Но с трудоголиками все не так просто

Сверхурочную работу сотрудника должны оплачивать в повышенном размере. Об этом в разговоре с RT напомнила эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она отметила, что сверхурочная работа — это та, которую специалист выполняет по заданию работодателя вне установленного им рабочего времени. Переработки должны оплачиваться дополнительно.

«Если человек — трудоголик и сидеть за рабочими делами более восьми часов в сутки для него норма, такая инициатива оплате не подлежит», — пояснила она.

При этом каждый сотрудник, который соглашается на сверхурочную работу, должен подписать письменное согласие. Это требование не касается специалистов экстренных служб и работников, которым дают дополнительные задачи в связи с возникновением непредвиденных ситуаций.

Ранее в России вдвое выросла доля компаний, планирующих сократить сотрудников во второй половине 2025 года.