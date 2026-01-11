Россиянам напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

Россияне смогут оплатить услуги ЖКХ в марте позже — срок оплаты перенесут с 10-е на 15-е число. Об этом РИА «Новости» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Закон, сдвигающий срок оплаты, вступит в силу с 1 марта. По словам парламентария, эта инициатива поможет избежать просрочек и начисления пени.

Колунов добавил, что многие граждане получают зарплату 12-15 числа.

«Им, конечно, удобнее будет, оплачивать „коммуналку“ после поступления денег», — подчеркнул он.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за снег и грязь на автомобиле. Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь уточнил, что автомобилистов оштрафуют на 500 рублей, если не видно номерных знаков.

Сумма может увеличиться до пяти тысяч рублей, если правоохранитель заподозрит, что снег оказался на табличке не случайно. Эксперт посоветовал перед каждой поездкой проверять состояние номеров.