Общественник Бондарь напомнил о штрафах за снег и грязь на фарах машины

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что российские водители могут быть оштрафованы за снег и грязь на автомобиле. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, перед поездкой важно проверить состояние номерных знаков. Если они грязные, можно получить штраф в размере 500 рублей. Более серьезное наказание, вплоть до пяти тысяч рублей, предусмотрено, если возникнет подозрение, что снег на номере оказался не случайно.

Бондарь также отметил, что некоторые автовладельцы ограничиваются чисткой только лобового стекла. Однако грязные или заснеженные фары могут помешать хорошо видеть дорогу, за что грозит штраф в 500 рублей.