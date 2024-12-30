Россиянам напомнили о новых мерах поддержки семей

Статус многодетной семьи закрепили на федеральном уровне.

Увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет, запретили.

На 7,4% с 1 февраля вырос размер нескольких соцвыплат, пособий и компенсаций. Среди них — материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и по беременности и родам.

В выплату маткапитала внесли изменения: период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой из него, увеличили до полугода после рождения ребенка.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала вырастет на 7,3%.

За военнослужащими и гражданами, уволенными с военной службы, которые воспитывают ребенка-инвалида, закрепили право на внеочередное обеспечение жильем либо жилищной субсидией.

В школах создадут специальные условия для детей с инвалидностью — закон об этом уже подписали.

С января 2026 года вступит в силу закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей».

Налоговые вычеты по расходам на обучение детей выросли почти вдвое — с 50 000 до 110 000 рублей.