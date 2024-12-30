Россиянам напомнили о новых мерах поддержки семей

Львова-Белова перечислила меры поддержки семей, принятые в 2024 году

Фото: РИА «Новости»

В 2024 году в России приняли комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Об основных из них напомнила в Telegram-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Львова-Белова отметила, что с 1 января 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина стартует нацпроект «Семья». Он станет продолжением Года семьи.

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