Россиянам напомнили о новых мерах поддержки семей
Львова-Белова перечислила меры поддержки семей, принятые в 2024 году
В 2024 году в России приняли комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Об основных из них напомнила в Telegram-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
- Статус многодетной семьи закрепили на федеральном уровне.
- Увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет, запретили.
- На 7,4% с 1 февраля вырос размер нескольких соцвыплат, пособий и компенсаций. Среди них — материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и по беременности и родам.
- В выплату маткапитала внесли изменения: период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой из него, увеличили до полугода после рождения ребенка.
- С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала вырастет на 7,3%.
- За военнослужащими и гражданами, уволенными с военной службы, которые воспитывают ребенка-инвалида, закрепили право на внеочередное обеспечение жильем либо жилищной субсидией.
- В школах создадут специальные условия для детей с инвалидностью — закон об этом уже подписали.
- С января 2026 года вступит в силу закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей».
- Налоговые вычеты по расходам на обучение детей выросли почти вдвое — с 50 000 до 110 000 рублей.
- На портале «Госуслуги» запустили сервис «Жизненная ситуация» для оказания услуг для многодетных семей.
Львова-Белова отметила, что с 1 января 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина стартует нацпроект «Семья». Он станет продолжением Года семьи.