Россиянам напомнили о новом ГОСТе, который обязует хранить данные с умной техники на российских серверах

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин сообщил в беседе с Life.ru , что новый ГОСТ вводит строгие требования к расположению серверов и использованию искусственного интеллекта в умной технике. Согласно документу, все серверы должны находиться на территории России.

Ранее утечки данных происходили через устройства с камерами, такие как пылесосы, умные колонки и видеоняни. Информация передавалась на иностранные серверы, что затрудняло установление ответственных лиц в случае инцидентов.

Теперь, когда данные будут храниться на территории России, станет понятно, кто именно отвечает за их безопасность и эксплуатацию оборудования. Это позволит определить конкретного виновного в случае утечки информации. Однако эксперты подчеркивают, что стопроцентную гарантию безопасности персональных данных гарантировать невозможно ни при каких условиях.