Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

Юрист Бондаренко: в России за поцелуи в общественном месте можно получить арест

За поцелуи в общественном месте в России можно получить арест до 15 суток или штраф. Об этом Telegram-каналу «Shot проверка» сообщила юрист Яна Бондаренко.

Правозащитник отметила, что поцелуи можно расценить не только как проявление чувств, но и как мелкое хулиганство.

«За страстные поцелуи вне дома можно схлопотать штраф от 500 рублей до 1500 рублей либо административный арест до 15 суток», — сказала она.

Бондаренко добавила что недовольные окружающие могут на камеру снять момент с поцелуем в кинотеатрах, парках или метро, а затем предъявить правоохранителям.

Ранее москвичка получила штраф за публикацию в соцсети кадров поцелуев с мужчиной и женщиной. Суд усмотрел в этом пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, которые относятся к ЛГБТ*-сообществу.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.